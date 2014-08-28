《分析》中国央行小量正回购维持净投放，政策短期仍着眼定向发力

* 本周正回购象征性操作，200亿量小价平

* 全周连续第三周净投放，量级450亿元

* 携手国库现金招标缓和新股申购等对资金压力

* 预期短期货币政策定向方式仍为主流

作者 康熙泽

路透北京8月28日 - 中国央行正回购本周仅象征性操作，量小价平的方式助单周公开市场实现连续三周净投放。同时辅以国库现金招标，平抑流动性面临新股申购和月末产生的波动，并稳定机构预期。

望海外，美国逐步退出量化宽松，随后加息可能提上议事日程，但欧洲央行进一步放宽政策的预期则在升温；观国内，7月金融数据异常疲弱，经济改善道路并非一帆风顺。综合考量业内人士预计，短期中国货币政策为保证稳增长调结构仍将着眼定向发力方式，而总量宽松措施实施概率偏弱。

“本周正回购操作还是有减量的，全周净投放以平抑IPO(首次公开发行)可能使资金面产生的波动，央行的态度还是偏中性。”浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳称。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩亦指出，面对新股集中申购，而且到月末了，这周操作的时候央行应该都考虑到些因素，国库现金，及公开市场净投放的资金量超过千亿元了。

本周二、周四央行先后在公开市场进行了规模均为100亿元人民币的正回购操作，期限14天，利率双双持稳在3.7%。本周公开市场共有650亿元到期资金，据此计算，当周实现连续第三周净投放，量级450亿元。

此外，中国财政部与央行周四进行了600亿元国库现金定存招标，期限三个月，中标利率4.10%，较上次同期限品种仅小幅走升。

今明两天第三批新股发行申购开始，因有两家企业推迟申购日至9月中旬，本周新股申购由此前的10只降至八只。中金固定收益团队本周初时预计，第三批冻结资金将略超过10,000亿元，大概率在8,500-13,000亿元的区间，冻结资金峰值在29日当天。

中国银行间资金市场周四主要回购利率 略涨，据机构反映，资金供给远远好于此前预期，场内流动性宽裕。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/haz62w

**机构期盼重启逆回购**

告别8月，转入9月，市场又将迎来季末等因素扰动，考虑当前公开市场到期资金量有限，机构期盼逆回购再现身。

中金公司周四报告认为，展望9月份，随着公开市场到期逐渐减少，重启逆回购在望，重点关注逆回购的操作利率是否下调及下调幅度。

“若9月重启逆回购，且操作利率下调幅度仅在10bp左右，则不视为宽松信号。此外，根据我们对经济高频数据的观察，预计8月经济数据同比将继续下行，”该机构称。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

不过也有市场人士指出，近期国开行成为货币市场上一个稳定的资金供给来源，若这一情况能够延续，维稳流动性，那么逆回购再出山的必要性将被削弱。

“市场把重启逆回购视作比较强烈的政策信号释放，”上海一银行分析师称，但如果对货币市场释放流动性能不通过央行解决，就不要通过央行。

**预计短期政策仍将着眼定向方式发力**

外部环境不确定因素不少，外加国内经济好转也压力重重，业内人士预计，短期货币政策为保证稳增长调结构，定向方式仍为主流，而总量宽松措施的实施概率偏弱。

”我们认为降息、降准应该还看不到，降息有多大作用呢？考虑不良率和存款，银行对贷款投放是很慎重的。“颜岩表示，上半年以来货币政策一直采取定向的方式，短期定向或仍是主流。

8月中旬，中国银监会发布统计数据显示，截止二季度末，商业银行商业银行不良贷款率1.08%，较上季末上升0.04个百分点。银监会并提到，信贷资产质量总体仍保持稳定，信用风险有所上升。

国信证券固收研究团队最新报告称，从目前看，全面性放松概率不大，在定向调控精神下，基本排除全面降准、降息可能，唯一值得期待的就是公开市场利率松动，但是这种松动带来的一个悖论是，中央银行将彻底放弃全年M2增速目标，因回购利率的下行一般对应了货币供应量的环比动量强回升结果。

中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

自欧洲央行总裁德拉吉上周在杰克森霍尔(Jackson Hole)央行官员会议上发表温和论调以来，认为欧央行可能更接近实施量化宽松(QE)或印钞购买资产的揣测升温。不过路透最新引述欧洲央行的消息人士称，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 100

（周四） 100

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 650

逆回购到期 --

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净投放 450 (完)

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