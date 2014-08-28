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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:21 BJT

中国公开市场：今日进行100亿元14天正回购，本周净投放450亿元

路透北京8月28日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币14天期正回购操作；路透计算显示，本周公开市场将净投放450亿元。

考虑本周资金面将承受月末及新股集中申购的双重考验，中国央行公开市场周二偏温和操作，仅地量进行100亿元人民币正回购，助单日实现净投放250亿元。虽然流动性供给规模难与即将到来的IPO申购冻结资金抗衡，但其释放的呵护资金面象征意义更强。

据路透计算，本周公开市场有650亿元到期资金投放，全部为正回购到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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