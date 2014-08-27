日本股市：早盘追随美股涨势小幅上扬，川崎汽船劲升

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京8月27日 - 日股日经指数周三早盘小幅走高，前日美国股市扩大涨势。投资者买入川崎汽船 等个股，之前有报导称，根据该公司中期计划，其股权回报率将提高一倍。
日经指数 在早盘中段交易中上涨0.1%，至15,531.90点，周二下跌0.6%。
分析师称，投资者并未大举买入主要出口商类股，因日元跌势暂停。交投主要集中在有具体公司消息的个股。
川崎汽船涨5.1%，至七个月新高。之前日经新闻报导称，该公司新的五年中期规划目标是，将股权回报率提高至10%，每股收益提高至40日圆。
出口商类股表现低迷。丰田汽车 和本田汽车 双双下跌0.3%，佳能 跌0.1%。
东证股价指数 涨0.1%，JPX-日经400指数 持平于11,686.8点。(完)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510