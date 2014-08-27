日本股市：早盘追随美股涨势小幅上扬，川崎汽船劲升

路透东京8月27日 - 日股日经指数周三早盘小幅走高，前日美国股市扩大涨势。投资者买入川崎汽船 等个股，之前有报导称，根据该公司中期计划，其股权回报率将提高一倍。

日经指数 在早盘中段交易中上涨0.1%，至15,531.90点，周二下跌0.6%。

分析师称，投资者并未大举买入主要出口商类股，因日元跌势暂停。交投主要集中在有具体公司消息的个股。

川崎汽船涨5.1%，至七个月新高。之前日经新闻报导称，该公司新的五年中期规划目标是，将股权回报率提高至10%，每股收益提高至40日圆。

出口商类股表现低迷。丰田汽车 和本田汽车 双双下跌0.3%，佳能 跌0.1%。