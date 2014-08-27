中国钢铁：8月中旬重点企业粗钢日均182.95万吨，旬环比微增0.53%--中钢协

中国联合钢铁网援引中钢协数据同时显示，8月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1,525.1万吨，较上一旬末增长68.19万吨，环比上涨4.68%。

中联钢预估8月中旬全国非重点企业粗钢日产量为50.5万吨，占比21.7%，全国粗钢产量预估值为233.5万吨。本期非重点企业预估产量不变，主要考虑到价格中旬期间虽有下降，但仍未降破成本线，钢厂有利所图不会轻易减产。