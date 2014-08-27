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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 10:38 BJT

中国钢铁：8月中旬重点企业粗钢日均182.95万吨，旬环比微增0.53%--中钢协

路透北京8月27日 - 中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月中旬重点企业粗钢日产量182.95万吨，增量0.96万吨，旬环比上涨0.53%。

中国联合钢铁网援引中钢协数据同时显示，8月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1,525.1万吨，较上一旬末增长68.19万吨，环比上涨4.68%。

中联钢预估8月中旬全国非重点企业粗钢日产量为50.5万吨，占比21.7%，全国粗钢产量预估值为233.5万吨。本期非重点企业预估产量不变，主要考虑到价格中旬期间虽有下降，但仍未降破成本线，钢厂有利所图不会轻易减产。

以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%

8月中旬 ~ ~ 182.95 +0.53

8月上旬 ~ ~ 181.99 +3.6

7月下旬 ~ ~ 175.69 -2.81

7月中旬 ~ ~ 180.8 -0.37

7月上旬 ~ ~ 181.44 +2.04

6月下旬 ~ ~ 177.81 -3.19

6月中旬 ~ ~ 183.67 +0.22

6月上旬 ~ ~ 183.26 +3.69

5月下旬 ~ ~ 176.73 -1.85

5月中旬 ~ ~ 180.05 -1.3

5月上旬 ~ ~ 182.41 +1.57

4月下旬 ~ ~ 179.59 +2.66

4月中旬 228.02 +5.98 174.94 +0.12

4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69

3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34

3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87

3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95

2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8

2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1

2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2

1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5

1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6

1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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