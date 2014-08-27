中国钢铁：8月中旬重点企业粗钢日均182.95万吨，旬环比微增0.53%--中钢协

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透北京8月27日 - 中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月中旬重点企业粗钢日产量182.95万吨，增量0.96万吨，旬环比上涨0.53%。
中国联合钢铁网援引中钢协数据同时显示，8月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1,525.1万吨，较上一旬末增长68.19万吨，环比上涨4.68%。
中联钢预估8月中旬全国非重点企业粗钢日产量为50.5万吨，占比21.7%，全国粗钢产量预估值为233.5万吨。本期非重点企业预估产量不变，主要考虑到价格中旬期间虽有下降，但仍未降破成本线，钢厂有利所图不会轻易减产。
以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%
8月中旬 ~ ~ 182.95 +0.53
8月上旬 ~ ~ 181.99 +3.6
7月下旬 ~ ~ 175.69 -2.81
7月中旬 ~ ~ 180.8 -0.37
7月上旬 ~ ~ 181.44 +2.04
6月下旬 ~ ~ 177.81 -3.19
6月中旬 ~ ~ 183.67 +0.22
6月上旬 ~ ~ 183.26 +3.69
5月下旬 ~ ~ 176.73 -1.85
5月中旬 ~ ~ 180.05 -1.3
5月上旬 ~ ~ 182.41 +1.57
4月下旬 ~ ~ 179.59 +2.66
4月中旬 228.02 +5.98 174.94 +0.12
4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69
3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34
3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87
3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95
2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8
2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1
2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2
1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5
1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6
1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510