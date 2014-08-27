香港热股：世茂房地产早盘最多涨逾5%，受业绩对办且恢复派息激励

路透香港8月27日 - 上半年业绩大致符合市场预期，加上公司恢复派发中期股息，中国房地产商--世茂房地产 周三早盘股价最多曾涨逾5%。
世茂房地产早盘最多曾升5.57%至17.44港元的盘中高点，香港时间11:40涨4.84%；其他大中型内房股股价普遍偏软。大盘恒生指数 跌0.05%。
该公司周二宣布上半年核心业务利润同比上升21.2%，并拟派中期息每股0.3港元，为自2011年后首见。有分析师指出，消息令市场颇感意外，同时亦为公司的财务状况投下信心一票。
今年首七个月，世茂房地产累计合同销售额376.3亿元人民币，完成全年目标800亿元的47%。虽然公司管理层对今年余下时间的销售情况感到一定压力，但仍有信心可完成全年目标。
＂集团主要销售集中在9-11月，都有一定的压力，因为虽然80%以上的城市取消限购，但是取消限购还没有带来一个量的变化，很多城市开始有按揭贷款的金融支持。＂世茂房地产副总裁兼执行董事许世坛昨天在业绩发布会上称。
但他表示，有信心完成全年销售目标。
＂看一些城市还有没有其他政策，因为只有取消限购还不足够，如果有更多的金融政策，或者一线城市会不会有些松动的政策，可能对房地产的销售有更多正面的作用。＂他说。
分析师对世茂房地产下半年的业务表现看法不一。摩根大通将世茂房地产的评级由＂中性＂升至＂增持＂，2015年中的目标价由20.5港元微调至21港元。
该行报告称，上调评级主要因市场对该股的期望已回归较现实水平，因此令人失望的可能性亦降低。此外，世茂房地产的楼盘有68%属于换楼需求品种，近期政策及按揭放松对该公司最为有利。
另一投行德银的报告称，世茂房地产上半年业绩较该行预期差，毛利率及净利长均逊于期，而库存及净负债比率则高于预期，维持＂沽售＂评级，目标价13.37港元。（完）
(发稿 梁慧仪/张亚璇; 审校 杨淑祯)