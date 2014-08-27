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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 11:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中走升，受出口商买盘支撑

路透首尔8月27日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中走坚，交投于一个半月高位，受出口商月底结汇需求的买盘支撑。

0220 GMT，韩元兑美元 报1,014.5，上日国内收报1,016.8。

三年期公债9月期货 升1个基点至106.97。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,014.5 1,016.8

日圆/韩元 9.7482/520 9.7632

韩国公债期货 * 106.97 106.96

韩国综合股价指数 2,077.13 2,068.05

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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