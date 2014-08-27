韩国汇市：韩元兑美元盘中走升，受出口商买盘支撑

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透首尔8月27日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中走坚，交投于一个半月高位，受出口商月底结汇需求的买盘支撑。
0220 GMT，韩元兑美元 报1,014.5，上日国内收报1,016.8。
三年期公债9月期货 升1个基点至106.97。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,014.5 1,016.8
日圆/韩元 9.7482/520 9.7632
韩国公债期货 * 106.97 106.96
韩国综合股价指数 2,077.13 2,068.05
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510