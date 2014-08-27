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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 11:28 BJT

韩国股市：早盘上涨，券商股受政策激励表现亮眼

0220 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.44%，至2,077.13点，有望连续三日收涨。

交易员表示，市场受欧洲央行可能提出新的刺激政策的预期提振，这将有助于推升韩国对欧洲出口展望，以及鼓励投资人押注整体新兴市场。

接近中午时，外资买超韩股432亿韩元(4,260万美元)。(完)
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