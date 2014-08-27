《路透晚报》--8月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：增加200亿支农再贷款，对符合条件金融机构执行优惠利率

中国人民银行周三表示，对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元，引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。同时支农再贷款执行优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构支农再贷款利率可在优惠利率基础上再降1个百分点。

--《焦点》外商直接投资下滑而证券投资激增，中国面临更严峻挑战

中国的外商投资格局正在发生变化，证券投资者增加股票买入，但外商直接投资却降至两年低点，因经济放缓、企业成本上升且外资企业面临反垄断调查和制裁。

--中国政策：京沪等七省市开展设立外资独资医院试点--商务部

中国商务部周三公布，决定在北京、上海等7省（市）开展设立外资独资医院试点工作，同时此类医院的设置审批权限下放到省级。

【金融】

--中国金融：银监会拟对通道业务并表监管，警示经济放缓及调结构的风险

中国银监会周三表示，拟对商业银行自身开办以及银行集团内其他附属机构参与的各类跨业通道业务纳入并表监管，要求商业银行将通道业务纳入银行集团全面风险管理，并警示经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险。

--中国期货:期货公司设风险管理子公司及业务试点只需事后备案--中期协

中国期货业协会发布文件，期货公司从设立风险管理子公司到开展试点业务，均为事后备案，取消所有备案前置程序，大幅简化试点备案工作程序；并明确风险管理子公司的主要业务类型，包括基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务等四项基础风险管理业务。

--企业并购：台湾国泰金拟以保险资金收购菲律宾RIZAL银行20%股权--消息

两位知情消息人士周三透露，台湾资产最大金控--国泰金控拟以保险资金收购菲律宾RIZAL银行 RCB.PS 20%股权。

--中国金融：“宝宝类”理财产品收益率将回归3-4%，收益优势不再--报告

中国在线金融搜索平台--融360周三发布互联网理财报告指出，近期国内“宝宝类”（余额宝之类）理财产品的收益率一直处于下滑趋势，预计在不久的将来将跌至4%临界点，最终回落至3-4%区间，加之银行存款利率可能上浮，宝宝类理财产品在收益率的竞争优势将不复存在。

【固定收益】

--中国货币市场：IPO申购在即七天回购上涨，隔夜宽松月末应能平稳度过

中国银行间资金市场周三隔夜品种供给宽松，价格持稳；而因IPO申购在即且叠加月末因素，机构对跨月资金的融出仍有所顾虑，带动七天期回购利率上涨。

--中国债市动态：现券收益率及IRS续降，多重因素综合推升市场情绪

中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS续跌，长期金融债表现更强，10年国开债盘中最多下滑约4个基点(bp)，资金面未如预期般紧张、信贷增长或仍偏弱令经济疑虑犹存以及新债供给减弱等多重有利因素综合作用，市场情绪升温并推动买盘入场。

--中国债市：信用债估值变动非常有限，上下波幅不超1BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值较周一波动非常有限，上下幅度在1个基点(bp)以内。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期大幅收升接近6.14元，受净结汇格局推动

中国人民币兑美元周三大幅收升，与中间价方向一致。日内多数时间盘面相对淡静，人民币看涨情绪趋浓，尾盘结汇发力令涨幅扩大，汇价接近6.14元。

--离岸人民币：台湾期交所拟开发人民币期货商品，可望在欧洲期交所上市

台湾期货交易所周三表示，正规划开发人民币期货及ETF（上市交易基金）期货两项新商品，且希望采取Link模式于欧洲期货交易所挂牌上市，以提升台湾期货市场国际化广度及深度。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，中小盘股抛压趋缓助大盘企稳

中国股市沪综指周三缩量小幅收升。分析师指出，昨日受中小盘股带动大盘出现回调，不过随着中小盘股短线回吐压力被逐步消化，大盘亦难以继续深跌，股指今日在2,200点整数关口附近展开盘整，成交明显萎缩。沪综指收报2,209.465点，涨2.359点或0.11%。

--中国人事：证监会主席助理吴利军将接替陈东征出任深交所理事长--消息

两位了解情况的消息人士透露，中国证券监督管理委员会主席助理吴利军将于近日出任深圳证券交易所理事长，接替因年龄原因而退休的陈东征。

--中国证券：正研究联通深圳证交所和香港联交所的深港通--深圳金融办

“沪港通”推出在即，“深港通”也已在酝酿之中。中国证券报周三援引深圳金融办副主任肖志家透露，目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”。

--中国企业：万达欲携手腾讯百度建立8.13亿美元电商合资企业--消息

两位知情人士称，中国民企大连万达集团将与国内互联网巨头腾讯控股和百度成立一家规模50亿元人民币(8.13亿美元)的电子商务合资企业。

--企业并购：凯雷正深入磋商收购万科内地九个购物商场的股权--消息

据两名熟悉情况的消息人士透露，私募股权基金凯雷正与中国房地产龙头--万科就收购后者于内地九个购物商场进行深入磋商。其中一名消息人士称交易估价介乎60-70亿元人民币，而另一名消息人士则指估值或高至100亿元。

--企业并购：恒天然结盟中国贝因美，以扩大在中国婴儿食品市场业务

全球最大的乳制品出口商--恒天然(Fonterra) FSF.NZ 周三称，将收购中国乳制品加工商--贝因美 002570.SZ 至多20%股权，以期扩大在中国婴儿食品市场的份额。

--中国个股：圣农发展拟向KKR定向增发，后者斥资24.6亿元获18%股权

中国大型肉鸡生产企业--福建圣农发展股份有限公司周三公告称，拟引入战略投资者，其将向私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 旗下基金定向增发，后者将以24.6亿元人民币价格取得公司扩股后18%股权。

--投行观点：沪港通运行后外资将对A股蓝筹有更大定价权--瑞银