更新版 2-中国汇市：人民币即期大幅收升接近6.14元，受净结汇格局推动

台湾股市：第六日收高，外资炒作亚股心态不变带领台股续盘坚

路透台北4月28日 - 台湾股市周五上扬，连第六日收高。分析师表示，美元弱势造成资金往亚洲流窜的趋 势仍在，在此前韩国等股市已创高的带领下，台股维持盘坚格局，以小碎步上涨方式化解高档卖压。 台湾加权股价指数 收高0.12%，至9,872.0点；今日成交初值 为984.31亿台币，上交易 日修正后为835.0亿。 〞资金还是继续往亚洲跑，台股未来挑战万点可以期待。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他表示，目前亚洲股市除了日本、大陆股市表现较疲弱外，大都走震荡盘坚格局，主要就是因为美元表现 弱势，热钱流向亚洲寻找投资机会。台股因为投资人担忧第一季季报的汇损，以及台积电 对第二季 看法略偏保守，以致于指数仅能在高档震荡。 不过该分析师认为，由于近期市场缺乏重大变数影响，加上市场游资丰沛，指数仍有突破9,976前波高点 、挑战万点大关的机会。 分析师预估，下周二台股指数区间料在9,800-9,950点。 亚洲股市周五下跌，因投资者对本周的强劲涨