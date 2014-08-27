中国货币市场：IPO申购在即七天回购上涨，隔夜宽松月末应能平稳度过

路透上海8月27日 - 中国银行间资金市场周三隔夜品种 供给宽松，价格持稳；而因IPO申购在即且叠加月末因素，机构对跨月资金的融出仍有所顾虑，带动七天期回购利率上涨。
交易员并指出，最新资料显示，本周新股申购由10家减少至八家，且机构大多已提前为月末着手准备，预计后两个工作日，资金面平稳度过的可能性较大。
“隔夜蛮松的，比昨天要松，跨月还是比较谨慎。”上海一大型券商交易员称。
北京一券商交易员指出，因近期资金价格均有开盘价受指导偏低的嫌疑，明日新股申购就要开始，预计价格仍会受到一定控制，出现大幅波动的可能不大，但资金的可得性会差一些。
周四和周五第三批新股发行申购将开始，因其中两家新股发行市盈率高于行业平均市盈率，申购延迟至9月中旬，本周新股申购减少至八只。 此前中金固定收益团队报告曾预计，第三批冻结资金将略超过10,000亿元，大概率在8,500-13,000亿元的区间，冻结资金峰值在29日当天。
包含上述两位在内的数位交易员均表示，谨慎心态虽然仍在，但因机构大多已提前准备，拆入长期资金，本周前三个工作日的流动性状况也较上周预期的乐观，明日还有国库现金定存输血，预计后续两日资金面波动的幅度不会很大。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8736 2.8589 +1.47
七天 3.5491 3.3538 +19.53
14天 4.0797 4.0794 +0.03
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.7300 2.1500 +258.00
七天 5.2250 5.3550 -13.00
14天 4.6000 4.5700 +3.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0000 2.9200 +8.00
七天 3.4200 3.2900 +13.00
14天 4.1000 4.0000 +10.00
Shibor
其中:隔夜 2.8610 2.8230 +3.80
七天 3.3490 3.3180 +3.10
三个月 4.6680 4.6695 -0.15
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)