中国金融：银监会拟对通道业务并表监管，警示经济放缓及调结构的风险

* 银监会拟对通道业务并表监管

* 督促商业银行减少集团内通道业务

* 警示经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险

路透北京8月27日 - 中国银监会周三表示，拟对商业银行自身开办以及银行集团内其他附属机构参与的各类跨业通道业务纳入并表监管，要求商业银行将通道业务纳入银行集团全面风险管理，并警示经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险。

银监会发布《商业银行并表管理及监管指引（修订征求意见稿）》称，拟对银行集团内各附属机构借助通道业务进行的融资活动采取特别关注，并注意由此引发的各类风险以及产生的监管套利、风险隐匿和风险转移等行为，避免风险传染。

“应当督促商业银行减少银行集团内各机构开办和参与通道业务，简化交易结构，减少融资产品设计的中间环节。”该份指引强调。

而此次提及通道业务的统一监管并未出现在旧版的《银行并表监管指引（试行）》中。

本次指引明确，跨业通道业务是指商业银行或银行集团内各附属机构作为委托人，以理财、委托贷款等代理资金或者利用自有资金，借助证券公司、信托公司、保险公司等银行集团内部或者外部第三方受托人作为通道，设立一层或多层资产管理计划、信托产品等投资产品，从而为委托人的目标客户进行融资或对其他资产进行投资的交易安排。

银监会发布的二季度监管统计数据显示，二季度末，商业银行不良贷款余额6,944亿元人民币，较上季末增加483亿元，连续第11个季度呈回升态势。同期，商业银行不良贷款率为1.08%，较上季末上升0.04个百分点。

银监会主席尚福林此前称，经济增速放缓将使信用风险加重，部分过剩行业盘整将使风险暴露增多，要严格管控高杠杆、多头授信、涉及非法集资和民间高利贷企业的债务风险，以及严防表外风险输入。

此前，国务院发文要求降低企业融资成本，表示要缩短企业融资链条，清理不必要的环节，整治层层加价行为，理财产品资金运用原则上应与实体经济直接对接。

此次指引规定，商业银行并表管理要素包括并表管理范围、业务协同、公司治理、全面风险管理、资本管理、集中度管理、内部交易管理和风险隔离等；商业银行应当将所有纳入并表管理机构的各类表内外、境内外、本外币业务纳入集团并表管理的业务范围。

相比旧版的指引，新版修订稿警示了经济增长放缓和结构调整对银行集团的风险，要求商业银行应在集团并表基础上界定并识别风险暴露较为集中的行业、区域等相关信息，对于易受宏观政策和经济周期波动影响较大的特定行业和区域性风险，应当充分分析和判断对银行集团可能形成的冲击。

尚福林之前在半年工作会上指出，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域,及时处置互保联保、担保圈、担保链、企业群和各类仓单融资风险等，下一阶段要坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

银监会网站刊登的新闻稿称，为适应新形势下银行跨业跨境经营出现的新变化和新趋势，银监会对2008年颁布的《银行并表监管指引（试行）》进行了全面修订，形成了《商业银行并表管理与监管指引（修订征求意见稿）》。（完）

欲浏览原文，请登录银监会网站www.cbrc.gov.cn/index.html (发稿 谢衡/李贺; 审校 杨淑祯)