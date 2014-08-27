中国债市动态：现券收益率及IRS续降，多重因素综合推升市场情绪

路透上海8月27日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS续跌，长期金融债表现更强，10年国开债盘中最多下滑约4个基点(bp)，资金面未如预期般紧张、信贷增长或仍偏弱令经济疑虑犹存以及新债供给减弱等多重有利因素综合作用，市场情绪升温并推动买盘入场。
交易员指出，尽管目前基本面因素对于债市仍较为有利，但市场对此的反映已较为充分，除非经济增长动能进一步的明显减弱并跌破增速底线，货币政策转向全面宽松的可能性仍不大，债市继续走强的空间受限
”（10年国开债收益率最多下行）差不多4个点，昨天140215收在5.02%，今天最低4.98%，现在有点反弹了，5.00%；IRS下来了2-3个点，“广发银行交易员吴思捷称。
他谈到，近两日的行情没有明显的主导因素，利好因素包括：本周国开债停发，一级供给压力降低；上周传闻新增贷款很少，经济走弱预期重燃，所以交易盘去追长端了；资金面比预期的好，IPO的冲击不明显；正回购缩量也有影响
不过他认为，这些利好影响都不大，只是综合起来通过情绪来推动了。
中国银行间资金市场周三隔夜品种 供给宽松，价格持稳；而因IPO申购在即且叠加月末因素，机构对跨月资金的融出仍有所顾虑，带动七天期回购利率上涨。
北京一银行交易员则谈到，目前市场氛围较好，而在现券收益率不断被主动买盘推低的过程中，也有关于货币政策进一步放松的传言泛起，这也助推了市场的强势。
不过吴思捷表示，个人对后市预期还是偏谨慎，下半年即便资金面不紧，但是要全面宽松很难，资金利率可能会被压制在相对低位；而配置盘的需求一直不强，仅靠交易盘行情很难延续。
“我觉得除非经济非常差，央行被迫放弃自己的目标转而用货币宽松来救经济，经济很差的概率不高的，”他谈到。
剩余期限约6.39年的国开行固息债140203券最新成交对应收益率 为4.9150%，上日尾盘为4.9450%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.848元人民币，较上日结算价涨0.082元，或0.09%。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)