港股业绩：中粮控股中期业绩转亏，料下半年亏损压力持续

路透香港8月27日 - 中国主要油籽加工企业--中国粮油控股 周三宣布，受大豆等原料成本与产品价格倒挂及人民币汇率贬值压力拖累，公司上半年业绩转盈为亏，并预期下半年将继续面临亏损压力。
截至6月底止半年，中粮控股净亏损2.9亿港元，去年同期为净利7.07亿港元，不派中期息。
中粮控股的声明称，今年1-7月的净亏损将进一步增加至6.64亿港元，即单计7月的亏损便达3.74亿港元。公司解释，主要由于上半年采购的大豆库存成本较高，而7月市场明显下跌造成当月生产加工环节亏损。
该公司表示，近期国际油籽供应改善虽有助于阶段性缓解行业亏损压力，但国内市场产品供应充分的矛盾依然存在，市场倒挂格局难以持续性扭转，因此料下半年将面临亏损压力。
中粮控股油籽加工业务上半年录得收入267.7亿港元，同比增14.7%。为了维护客户合作关系，保证稳定供货，油籽粕销量从同期低水平明显恢复73.5%至328万吨。期内大豆压榨行业相关市场走势复杂，行业经营形式更加严峻，上半年油籽加工业务录得亏损。
截至6月底，该公司在内地共有16个油籽和油脂加工厂，年压榨产能为1,152万公吨、精炼产能为425万公吨。
此外，中粮控股亦从事玉米加工等生化及生物燃料业务，期内该板块的总收入同比升11.2%，毛利率为12.7%，按年有所下滑。
大米加工及贸易业务总收入同比下滑23.9%至28.9亿港元，整体毛利率为7.2%。该公司的大米产品市场占有率提升至18.4%，年生产能力达226.5万公吨。
截至6月底止，中粮控股的净负债比率由去年底的67.1%升至74.3%。
公布业绩前，中粮控股早盘收平于3.58港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)