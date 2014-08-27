投行观点：沪港通运行后外资将对A股蓝筹有更大定价权--瑞银

路透上海8月27日 - 沪港通机制预期将于10月开闸，国际知名投行瑞银集团中国合资券商瑞银证券周三认为，运行初期，沪股通交易将主要来自合格境外机构投资者（QFII）的换仓行动，增量资金有限，不过中长期而言，在沪港通等机制下，外资对A股市场蓝筹股将有更大的定价权。

瑞银证券首席策略分析师陈李在简报会上指出，由于沪港通在一些技术细节上仍存在一些问题，如沪港两地在卖出交易、托管制度、交易时间安排等方面存在差异，税收制度尚不明确，离岸与在岸人民币汇率风险等，海外投资者多数仍持观望态度，因此初期外界不应对沪港通对沪市A股增量资金的影响期望过高。

“很多投资者一开始可能只是先看看，”他说，开闸初期QFII换仓可能是沪港通额度的主要使用者，例如一些原本向券商借入QFII额度的投资者，因借额度的成本较高，那他们就会把现有额度还掉，转而使用沪港通额度；还有一些QFII机构或会用沪港通额度持有他们重仓股，空出来的QFII额度转而投资深市或企业债。

QFII、人民币合格境外机构投资者（RQFII）和沪港通将成为外资投资A股市场的主要渠道。沪港通运行初期，沪股通额度为3,000亿元人民币。此前中国证监会曾披露，截止5月底，QFII与RQFII持股市值为3,149亿元。

陈李估算，乐观估计，至明年底，QFII机构仓位由当前的七成左右提高至八成，RQFII和沪股通额度全部用完，那么外资持有A股市值合计将达8,500-9,000亿元，是目前的一倍多，相当于目前国内偏股型公募基金规模的75%，约占沪深可自由流通市值8-9%，外资对市场影响力将明显提高。

“外资在A股市场虽然是少数派，但没有想象地那么少，未来是一个由量变向质变的过程，转变就在当下。”他说，海外投资者的交易更集中于大股票，以台湾和韩国等地区的开放经验来看，引入海外投资者后，外资在大市值股票交易量的占比提高至60%以上。

他预期，未来中国A股交易结构将有明显变化，大盘蓝筹股交易将趋于活跃，外资在蓝筹股的交易占比将提高至20-25%，因此外资将对蓝筹股具有一定的价格影响力，甚至拥有定价权。而国内投资者青睐中小市值股票的风格亦不会大的改变。

他表示，7月至今，境内外投资者以及融资净买入渠道共计约有1,500亿元增量资金入市，支持A股大盘出现短期强势。近期透过沪港通流入A股的资金预计不会太多，国内资金近阶段亦没有太大的增仓空间，预计未来三个月资金继续流入规模较有限。

他认为，沪港通实施预期及7-8月流入的资金，将为大盘指数提供了支撑，市场难以出现大幅调整，近阶段主板市场相信能跑赢创业板。

在个股方面，他还指出，除了市场预期一致的三大热点，即A/H股存在较大差价、高股息股票以及主业独特的个股外，外资还可能会从两个不同思路来选股，包括以国际同类公司来对比A股优质公司的估值，以及忽略指数波动，自下而上的选股并中长期持股。