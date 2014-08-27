中国金融：“宝宝类”理财产品收益率将回归3-4%，收益优势不再--报告

路透上海8月27日 - 中国在线金融搜索平台--融360周三发布互联网理财报告指出，近期国内“宝宝类”（余额宝之类）理财产品的收益率一直处于下滑趋势，预计在不久的将来将跌至4%临界点，最终回落至3-4%区间，加之银行存款利率可能上浮，宝宝类理财产品在收益率的竞争优势将不复存在。

融360持续监测了国内58家宝宝类互联网余钱理财产品，这些“宝宝”发行机构涵盖了基金公司、商业银行、第三方支付、代销机构等各类机构。目前基金系和银行系的产品数量分居前两位，分别为29只产品和11只产品。

收益率一直是互联网宝宝类产品最引人关注的焦点。报告称，截止7月11日，基金系与银行系近一个月平均年化收益率分别为4.98%和4.94%，居前两位；不过最近一年的收益率来看，银行系产品略胜一筹，平均收益率达4.78%，稍高于基金系的平均值4.75%。

最知名的宝宝类产品--阿里巴巴支付宝与天弘基金合作推出的余额宝，近一个月收益率甚至未能排上58只产品的前30名。成立仅一年多的余额宝，6月底规模为5,741.6亿元，为国内最大基金。

与今年初宝宝类产品动辄7%、8%的年化收益率相比，目前收益率低于5%已成普遍现象。报告指出，宝宝类产品挂钩的货币基金，主要投资银行大额协议存款，上半年央行定向降准，资金面不再出现紧张，协议存款利率同比大幅下滑。若未来监管层取消货币基金协议存款提前支取不罚息的优惠措施，宝宝类产品收益预计将进一步下滑。

报告认为，随着利率市场化的推进，货币基金将逐步退出历史舞台，而宝宝类理财产品的投资标的物可能更多转向票据、保险、债券资产和非标资产，余额理财的投资门槛和风险也会增加。

对于互联网理财的另一种主流形式P2P网贷业，报告认为，截止7月，倒闭或跑路的P2P平台占总量的比例已超过一成，这个淘汰率说明国内P2P行业正处于一个优胜劣汰、竞争激烈的快速发展期。

报告认为，未来两三年，国内P2P行业经历大洗牌后，将成长起来一批行业龙头，垄断八成以上的网贷市场。行业政策亦将逐步清晰，包括积极纳入央行征信或其他第三方征信系统，发放金融牌照、自建信用系统等。P2P平台亦将由目前的京沪深一线城市向中小城市转移，并与本土小额借贷公司相结合。