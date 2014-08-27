服务快讯!!汤森路透6165利率指标的管理及计算****

《全球汇市》美元指数微涨，但月线料下跌
路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。
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路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。
路透上海4月28日 - 适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延 续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央 行每日操作的逆回购起到了维稳效果。 业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预 期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险 的底线。 不过去杠杆进程未止，货币政策料将维持定力，资金面紧平衡将常态化；市场资金价格走高之后，政策利 率随行就市进一步上调的概率仍存。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)