服务快讯!!汤森路透6165利率指标的管理及计算****

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月28日

路透上海4月28日 - 适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延 续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央 行每日操作的逆回购起到了维稳效果。 业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预 期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险 的底线。 不过去杠杆进程未止，货币政策料将维持定力，资金面紧平衡将常态化；市场资金价格走高之后，政策利 率随行就市进一步上调的概率仍存。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投