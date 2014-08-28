欧洲经济指标预测--8月28日-9月4日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月28日(四) 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 420.7 419.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.5 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 290 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 289.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +1.5% +1.5% 民间贷款 -1.5% -1.7% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.1% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- -0.70% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.50% 0800 意大利制造业企业信心指数 8月 99.3 99.7 0900 欧元区企业景气指数 8月 0.10 0.17 经济景气指数 101.5 102.2 工业景气指数 负4.5 负3.8 服务业景气指数 正3.5 正3.6 消费者信心指数 负10.0 负8.4 消费者通胀预期指数 -- 正8.7 生产者通胀预期指数 -- -- 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正27 正21 1000 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 持平 +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 8月 负1 负2 8月29日(五) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +10.1% +10.6% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.1% +1.3% (较上年同期) +1.5% +0.4% 0700 瑞士KOF领先成长指标 8月 97.8 98.1 0800 意大利失业率 7月 12.3% 12.3% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +2.0% +5.0% (较上年同期) +10.8% +10.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 8月初值 +0.3% +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.2% +0.1% HICP(较前月) -0.1% -2.1% (较上年同期) -0.1% 持平 0900 欧元区失业率 7月 11.5% 11.5% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% 9月1日当周 9月1日(一) 0600 德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季) 第二季 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.8% 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 -- 54.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 -- 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 8月 -- 46.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 -- 52.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 -- 50.8 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 -- 增加4.18 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加20.8 抵押贷款批准件数(千件) -- 67.196 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 -- 55.4 9月1日-8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +1.4% 三个月房价指数(较上年同期) -- +10.2% 9月2日(二) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.0% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 62.4 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.8% 9月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.8 0750 法国Markit服务业PMI 8月 -- 51.1 综合PMI -- 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 -- 56.4 综合PMI -- 54.9 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 -- 53.5 综合PMI -- 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 59.1 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.2% +2.4% 9月4日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.1% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 -- -3.2% 1100 英国央行利率决定 9月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1145 欧洲央行再融资利率 9月 -- 0.15% 存款利率 -- 负0.1% (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申