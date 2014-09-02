服务快讯!!汤森路透6165利率指标的管理及计算****

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月5日
--国家发改委近日印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》，引导社会资本投资PPP项目建设，扩大公共产品和服务供给。根据《指引》，PPP项目公司或社会资本方均可发行专项债券；同时鼓励上市公司及其子公司发行PPP项目专项债券。
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--国家发改委近日印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》，引导社会资本投资PPP项目建设，扩大公共产品和服务供给。根据《指引》，PPP项目公司或社会资本方均可发行专项债券；同时鼓励上市公司及其子公司发行PPP项目专项债券。
路透上海5月5日 - 中国经济参考报周五刊登文章称，强化金融监管既是对过去金融监管滞后于金融发展的纠偏，也是维护金融安全的需要。但金融监管的强化也会碰到反作用力，甚至带来新问题。因此也需要把握好力度和节奏。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/8 法国 标售国库券(BTF) 5/9 美国 发售三年期公债 5/9 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/9 日本 标售10年期公债 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)