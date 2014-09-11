服务快讯!!汤森路透6165利率指标的管理及计算****

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
亲爱的客户，您好。
自1996年以来，汤森路透6165利率指标(Taiwan Secondary Commercial Paper Benchmark)逐渐成为台湾金融市场最重要的利率指标之一。持续提供台湾市场长、短期金融产品，以及衍生性金融商品定价时的参考指标。汤森路透在此声明本公司作为管理方及计算机构，对汤森路透6165利率指标的管理及计算符合IOSCO指标规则(IOSCO Benchmark here)。只要报价家数达到最低5家的门槛，汤森路透将继续以同样的规则计算和发布汤森路透6165利率指标。
页码／代码 主要内容
===========================================================
台湾商业本票次级市场利率指标综合报价页面
台湾商业本票次级市场利率指标列表
台湾商业本票次级市场报价索引页
路透公司网站亦提供【服务快讯】下载服务，请连结至汤森路透线上客户服务Customer Zone网页：customers.reuters.com/。
如有任何问题，请致电客户服务专线 ，客服专员将竭诚为您服务。台湾地区客户请致电亚洲客户服务中心免费专线 0800-666-061。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT