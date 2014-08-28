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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:07 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.49%，上日加权利率3.5878%

路透上海8月28日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.49%，上日该期限加权平均利率为3.5878%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.4900% 3.9000% 3.5878%

周三银行间市场质押式回购总成交金额8,082.17亿元，稍高于上日的8,053.75亿元；其中，隔夜品种成交6,029.53亿元。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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