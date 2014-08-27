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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 17:31 BJT

中港股业绩：中国人寿中期净利按年增长14%，优于市场预期

路透香港8月27日 - 以市值计全球最大寿险公司--中国人寿 周三公布，今年上半年净利按年增长14%，优于市场预期。

中报显示，该公司1-6月净利为184.07亿元人民币，上年同期则为161.98亿元，并高于汤森路透综合三名分析师预测中位值156.22亿元。

期内新业务价值同比增长6.9%，期末内含价值较上年底升14.1%。

这是最后一家派发成绩单的中资保险股，上半年的业绩反映寿险公司均致力于提升长期业务价值，不过国寿与中国人保 的新业务价值只有单位数增长，而中国平安 、中国太保 、新华保险 均有双位数增幅。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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