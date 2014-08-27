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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 16:16 BJT

台湾新债：高盛将发行9.74亿美元零息债，为台规模最大美元债--消息

路透台北8月27日 - 外资发行人至台湾发行美元债热潮不退。两位消息人士周三透露，美国投行高盛 将在台湾发行9.74亿美元30年零息债，为台历来国际债券发行规模最大的一档，并以IRR(内部报酬息)4.96%定价。

其中一位消息人士指出，该档债券为可赎回债券，将于9月5日在台湾柜买中心挂牌。这也是高盛首次在台湾发债。

柜买中心在路透查询时表示，目前尚未获得相关资料，对此案无从评论。

台湾近来国际板债券持续热络，本周计有两档美元债券及两档人民币债券上柜挂牌，发行总额超过300亿台币。

台湾柜买中心(OTC)周三稍早曾指出，金管会在8月25日开放境外投信基金购买国际债券(含宝岛债)可不计入投资台湾证券市场的限额，预期将有助于境外基金扩大参与投资国际债券市场。

柜买中心并称，今年下半年台湾国际债券发行市场可望持续热络，发行档数与金额将再攀高峰。OTC统计，预估至8月底为止，今年国际债券上柜档数计有21档，发行金额约58亿美元，其中宝岛债券计有10档，发行金额共计68亿元人民币，约占国际债券发行量的19%，显示今年国际债券市场发行主流已从宝岛债翻转到美元债券。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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