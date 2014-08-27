路透伦敦8月27日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周二下跌，跌破1.3185美元关卡(支撑变成阻力位)。就像我之前所说的，我预期这样的跌势，将为欧元跌向1.3100美元支撑区域铺路，此支撑区接近2013年9月6日低点，以及日线图高点与低点连结而成的蓝色通道下缘。只要汇率仍在这个通道内，并且低于50日与200日移动均线，我将继续看空。
欧元/日圆：过去几天都是下跌模式。在138.00日圆遇阻后，欧元兑日圆展开跌势，并且回到紫色下行通道内。撰写此文时，欧元兑日圆看似准备挑战136.75日圆支撑线，如果跌破，可能下看下道支撑136.40。相对强弱指标(RSI)低于50，并且指向下行，乖离率的移动平均值(MACD)为负值，亦低于讯号线，加重欧元兑日圆偏空局面，增添近期进一步下跌的可能性。
英镑/美元：仍位于1.6535美元支撑与1.6600阻力位形成的区间内。不过，整体而言仍为负面，英镑兑美元正在蓝色下行趋势线下方下移高点及低点，同时也低于两个移动均线。我仍然预期汇率将挑战1.6500心理关卡，不过目前保持谨慎，因为RSI与汇率出现偏多的背离走势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3185 1.3167 +0.14 -4.07 1.3745
美元/日圆 103.88 104.05 -0.16 -1.35 105.30
欧元/日圆 136.96 137.02 -0.04 -5.30 144.63
美元/瑞郎 0.9157 0.9174 -0.19 +2.56 0.8928
英镑/美元 1.6569 1.6539 +0.18 +0.08 1.6556
美元/加元 1.0889 1.0949 -0.55 +2.53 1.0620
澳元/美元 0.9330 0.9303 +0.29 +4.68 0.8913
新西兰元/美元 0.8371 0.8327 +0.53 +2.01 0.8206
欧元/瑞郎 1.2075 1.2079 -0.03 -1.60 1.2271
欧元/英镑 0.7955 0.7960 -0.06 -4.12 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1528 9.1593 -0.07 +3.45 8.8474
美元/挪威克朗 6.1721 6.1770 -0.08 +1.74 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)