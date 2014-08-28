台湾货币市场：8月28日及本、下提存期资金预期变化一览表

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月28日 - 台湾货币市场周四和本、下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,958.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 5,129.7亿台币 08/29 1,077亿台币 09/01 2,117.7亿台币 09/02 1,046.5亿台币 09/03 888.5亿台币 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 -------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,088.5亿台币： 09/04 3,351.50亿台币 09/05 3,620.50亿台币 09/08 5,048.00亿台币 09/09 1,054.50亿台币 09/10 2,243.00亿台币 09/11 2,289.30亿台币 09/12 814.80亿台币 09/15 4,266.00亿台币 09/16 1,845.50亿台币 09/17 270.00亿台币 09/18 7,567.80亿台币 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 *09/23 4,511.10亿台 币 *09/24 2,737.50亿台币 09/25 43.50亿台币 09/26 42.00亿台币 09/29 46.00亿台币 09/30 39.00亿台币 10/01 8.00亿台币 10/02 54.00亿台币 10/03 9.00亿台币 --公债到期1,268.55亿台币 09/08 95甲6期8息 15.9375亿台币 09/09 98甲6期5息 11.00亿台币 09/11 90乙1期13息 14.80亿台币 09/12 94甲7期9息 12.1875亿台币 09/15 93甲8期本金 700亿台币 09/15 93甲8期10息 18.375亿台币 09/18 102甲10期1息 13.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --央行例行月度标售一年期及两年期定存单，金额各为1,200亿台币、200亿台币。 --9/26：发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申