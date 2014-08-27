《路透晚报》--8月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，跟随美股升势

日本日经指数周三收高，此前美国股市延续涨势，标准普尔500指数首次收在2,000点上方。日经指数收涨约0.1%，报15,534.82点，上日收低0.6%。

东证股价指数也上涨约0.1%，报1,285.92点，之前数次挑战1,290/1,300强大阻力区域遇阻。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，中小盘股抛压趋缓助大盘企稳

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，昨日受中小盘股带动大盘出现回调，不过随着中小盘股短线回吐压力被逐步消化，大盘亦难以继续深跌，股指今日在2,200点整数关口附近展开盘整，成交明显萎缩。

沪综指收报2,209.465点，涨2.359点或0.11%，昨日则收跌1%创下近三周最大单日跌幅；上证A股今日成交1,039亿元人民币，较上日1,339亿元缩减逾两成。

--香港股市：收低，受累于投资者了结获利

香港股市收低，投资者了结近期获利，以及抛售业绩欠佳的个股，导致大盘午后下挫。恒生指数收低0.6%，至近两周最低收位24,918.75点。恒生国企指数跌0.5%，中止三日连涨的势头。

--全球汇市：欧元弹离近一年低点，德财长淡化欧央行刺激预期

欧元略微弹离近一年低点，德国财长的表态淡化了欧洲央行未来几月会进一步放宽政策的预期。欧元/美元报1.3183，盘中上涨0.1%，亚洲时段曾最低跌至1.3151。德国财政部长朔伊布勒周三对一家报纸称，欧洲央行总裁德拉吉的言论被“过度解读了”。此前德拉吉表示，若通胀进一步走软，将动用“一切可用工具”。

--欧元债市：德债收益率再创纪录新低，欧洲央行宽松预期延烧

德国10年期公债收益率(殖利率)创纪录新低，因欧元区经济迟滞，令市场预期欧洲央行将推出更多刺激措施。10年期德债收益率下跌2.6个基点，至0.921%，跌破周一触及的旧纪录低位0.926%。

--金属期市：伦敦期铜下滑，但美国经济前景向好带来支撑

伦敦期铜从上日触及的三周高点下跌，受供应料会增加的前景打压，但市场对美国经济成长信心增强，为价格提供支持。

0819GMT，伦敦期铜报每吨7,037.50美元，下滑0.23%。该合约在周二触及每吨7,108.75美元，为8月5日以来高点，但终场小幅收低。

--国际油市：布兰特原油小幅升向每桶103美元，摆脱14个月低点

布兰特原油周三小步升向每桶103美元，从上周所及的14个月低点反弹，但全球供应充裕限制价格涨幅。

0821GMT，布兰特原油期货上涨0.39美元，至每桶102.90美元。美国原油期货涨0.28美元至94.14美元，周二结算价上涨0.51美元，受强劲美国耐久财订单与消费者信心数据提振。

--全球金市：金价小幅上升，美元走坚以及股市上涨限制涨幅

金价小幅上涨，为过去四天来第三天走高，但缺乏亚洲买盘支持、美元强势、以及欧洲央行或出台更多刺激政策的预期所带动的股市上涨，预计将限制金市出现较大升幅。

0822GMT，现货金报每盎司1,285.20美元，周二时曾在技术买盘推动下一度上扬约1%，随后缩减涨幅。金价在8月21日触及两个月低点1,273.06美元，不过今年迄今仍上涨逾6%。