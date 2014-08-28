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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:33 BJT

中港股业绩：工行上半年净利同比增长7%，期末不良贷款率0.99%

路透北京8月28日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周四公布，今年上半年净利同比增长7%；6月末不良贷款率0.99%，比上年末上升0.05个百分点。

工行半年报显示，上半年实现净利润1,481亿元人民币，基本符合此前路透的预估值1,482亿。该行上年同期净利则为1,384亿元；上半年净息差为2.62%，同比上升5个基点。

截至上半年末，工行核心一级资本充足率为11.36%，资本充足率为13.67%；不良贷款拨备覆盖率为238%。（完）

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