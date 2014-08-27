欧元债市：欧洲央行宽松预期延烧，德债收益率再创纪录新低

欧股业绩：巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑，非洲业务录得减值
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
路透伦敦8月27日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周三创纪录新低，因欧元区经济迟滞，令市场预期欧洲央行将推出更多刺激措施。
10年期德债收益率 下跌2.6个基点，至0.921%，跌破周一触及的旧纪录低位0.926%。
交易员表示，自从欧洲央行总裁德拉吉上周在演讲中暗示可能动用其他政策工具后，投资人预期欧洲央行将进行量化宽松，因而引发德债收益率下滑。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
0615 GMT * 欧元/英镑周四收在10日移动均线下方，这支撑了空方观点。今日再度向低点回撤 * 在10日移动均线0.8429下方交投，转换线在0.8422 * 随着21日移动均线的下移，空头的停止单也向下移动 * 0.8485的停止单锁定了在0.8520空单的更多获利，目标仍在0.8320 * 0.8414-0.8450的跳空缺口已被填补，加强了下跌倾向 * 欧元/英镑日线图：http://reut.rs/2oD43Yf (编译 高琦 审校 于春红)
* 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 * 关注周五稍晚公布的美国第一季GDP 路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。 美元指数 微涨0.1%至99.205，本周下跌0.8%，4月下跌1.1%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0863，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议后表示，该央行没有对放弃宽松倾向进行讨论，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 “我的感觉是，德拉吉的讲话将是确定欧元下月走势的重要因素，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇率策略师Masashi Murata表示，“他说欧洲央行不太可能今年启动退出策略。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.30