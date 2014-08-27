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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 16:33 BJT

欧元债市：欧洲央行宽松预期延烧，德债收益率再创纪录新低

路透伦敦8月27日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周三创纪录新低，因欧元区经济迟滞，令市场预期欧洲央行将推出更多刺激措施。

10年期德债收益率 下跌2.6个基点，至0.921%，跌破周一触及的旧纪录低位0.926%。

交易员表示，自从欧洲央行总裁德拉吉上周在演讲中暗示可能动用其他政策工具后，投资人预期欧洲央行将进行量化宽松，因而引发德债收益率下滑。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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