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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 16:43 BJT

修正-台湾央行：共发行2,726.5亿台币存单，存单发行余额减3亿

(修正：文中末段应为”周二“)

路透台北8月27日 - 台湾央行周三公布，共发行2,726.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,729.5亿相较，存单发行余额减3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,689.50

91天期 0.93 28.00

182天期 1.05 9.00

央行上日共发行4,514.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,456亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为543亿台币，累计超额准备为负426亿台币、加计前期1%的超额准备为966亿台币(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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