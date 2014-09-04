《焦点》沪港通为中国资本账户开放探路，汇率风险不容小觑

* 沪港通为资本账户开放探路

* 汇率风险不容小觑

* 可能激发汇率对冲避险需求

* 在岸和离岸人民币汇价料趋同

作者 李文科

路透北京9月4日 - 预计10月正式开通的沪港通，在铺设境内与离岸人民币资金南下与北上的通途同时，亦是在为中国资本账户开放的深水区改革探路，但其中的汇率风险不容小觑。

考虑到人民币兑美元汇率日波幅限制以及沪港通交易规模的控制，分析人士认为，沪港通在开通初期并不会引发太大的汇率风险顾虑，但随着持有股票的时间延长，或者人民币汇率波幅进一步扩大，沪港通交易过程中的汇率风险亦将不断凸显。

“沪港通就是资本账户开放的一个试点，...我们的（资本账户）限制最重要的还是在证券投资等方面，现在相当于开了一个口子。”中国社科院全球宏观经济研究室主任张斌指出。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦提到，沪港通变相地冲破了境内个人外汇持有5万美元的额度限制，并享有跨境投资的便利性。

需要指出的是，根据港股通的安排，此次采取人民币作为交易货币，而不是自由兑换，且对资金实施闭合路径管理，也就是说卖出证券的资金必须原路径返回，再加上额度和规模等等限制，这实际上是给跨境证券投资设置了几道门槛。

社科院世界经济与政治研究所副研究员刘东民认为，沪港通就是人民币资本账户开放的一个渠道，体现了资本账户开放中的“保守”意味，也就是说此次只是放开了人民币跨境流动，并没有放开人民币的自由兑换，“这是相对保守的，也是比较合理的步骤。”

即使在上述种种门槛限制和保守举措下，沪港通交易中的汇率风险亦不可忽视；另一方面，从港股通规模比沪股通规模略小可以看出，监管层更担心资本的大规模流动，尤其是大规模的流出。

从这个角度而言，市场期望的“深股通”，“沪美通”和“沪欧通”等更多跨境证券投资开放的步骤，将会依据沪港通实际实施效果来考虑推出与否。

中国证监会新闻发言人张晓军4月就曾指出，在沪港通试点经验的基础上，下一步深、港两地市场可以具备更好的条件，在更高的起点上自主探索包括互联互通在内的各种合作形式。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

**为资本账户开放探路**

中国资本账户开放已经进入“深水区”，作为金融改革领域的“重中之重”，如何把握资本项目开放的路径、次序和节奏，对于尚不完全成熟的金融体系而言意义重大。

早在2012年央行就给出了资本账户开放路线图，强调其一般原则为“先流入后流出、先长期后短期、先直接后间接、先机构后个人”，并将“审慎开放不动产、股票及债券交易”列入5-10年的长远安排中，可见即将开通的沪港通无疑是较原定安排时间提前启动，或意在为资本账户开放深水区改革进行探路。

的确，资本市场对各方面的信息反映实质最为敏感，沪港通之后的资金流向一定程度为跨境资本的流向开了一个小窗，而因规模和交易规则等限制，这一资金规模对汇率和资本市场的反向作用力却相对有限且可控。

“现在的实际的走向来看，资本账户开放的步骤比原先预计的更为谨慎，而这个沪港通恰恰就是一个谨慎的表示，这仅仅是针对人民币资本账户的开放。”刘东民提到。

在他看来，中国已进入跨境资本流动相对剧烈的阶段，监管层当前最大的担忧应是资本大幅外逃，而对套利空间则相对宽容，沪港通及各种离岸人民币回流机制显示，境内外套利机会可能在相当长的时间内都会存在，当然沪港通会对人民币国际化有所促进。

国内媒体曾援引上海重阳投资管理公司董事长裘国根指出，沪港通是对十八届三中全会决定中“推动资本市场双向开放”的贯彻落实，同时还是了解境内外资本流动的绝佳观察口，可作为稳步推进人民币资本项目兑换的、风险可控的试验田。

按照央行2012年公布的资本账户开放路线图，短期安排1-3年，放松有真实交易背景的直接投资管制，鼓励企业“走出去”;中期安排3-5年，放松有真实贸易背景的商业信贷管制，助推人民币国际化；长期安排5-10年，先开放流入后开放流出，依次审慎开放不动产、股票及债券交易，逐步以价格型管理替代数量型管制。

上海证交所此前亦指出，沪港通与QFII(合格境外机构投资者)、QDII(合格境内机构投资者)制度具有一定共同之处，都是在中国资本账户尚未完全开放的背景下，为进一步丰富跨境投资方式，加强资本市场对外开放程度而做出的特殊安排。

**汇率风险不容小觑**

考虑到沪港股市各有优势，沪港通开通后的前景可期。但沪港通业务试点在让投资者和市场获得更为便利的优势之余，也带来诸多挑战，特别是在人民币汇率进入双向波动背景下，沪港通将令投资者面临更严峻的汇率风险，并进一步激发市场的避险对冲需求。

刘东亮提到，尽管沪港通采取人民币交易，并轧差在境外进行统一汇兑的安排，令境内外汇市场免去了结售汇环节，亦避免了大额结售汇对汇率市场的冲击，但投资者面临的汇率风险仍不容忽视。

由于沪港股市计价货币不同，沪港通必须面对人民币和港元之间的汇率转换问题。沪港通投资者除了在购买股票的时点上需要考虑汇率的折算之外，股票持有期间的汇率波动带来的溢价或者折价都将对投资损益带来影响。

由于港元与美元挂钩，仅在狭窄区间内波动，因此人民币与港元之间的汇率风险可以基本等同于人民币兑美元之间的汇率风险。因而也可以从人民币兑美元的汇率波动率中审视未来沪港通投资者所承受的汇率波动风险。

假如内地投资者今年年初购买了100万元人民币市值的港股股票，港股股价没变的话，按照年初至今的人民币兑美元 贬值1.36%计算，那么投资该股票的汇率溢价就达到13,600元，反之亦然。

因此，随着人民币双向波动幅度扩大，汇率风险可能令投资者承受意想不到的汇兑损益。如果人民币大幅升值，美元大幅贬值，则意味着港元大幅贬值，投资港股的价差收益可能会被汇差亏损吞噬；反之则在价差收益的基础上获得更多汇差收益。香港的投资者亦一样。

这也是为什么汇率风险会成为港股通筹备阶段，证券公司在路演和投资者教育中的头等风险，尤其是对于国内的投资者群体而言，毕竟以个人为主的国内投资群体首尝跨境证券投资。

不过，从市场层面看，沪港通进一步拓宽了离岸人民币回流渠道，亦在增加A股市场吸引力的同时，提升离岸人民币市场的投资结构和层次，长远看将有助于推动离岸和在岸人民币价格差异收窄。

“汇率是（沪港通交易中）权重很大的风险因素，...可以说汇率风险排第一，然后交易制度的差异，再往后是投资风格的差异，这些都是一些风险因素，但有风险就有机会。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。

**沪港通或激发汇率对冲需求**

刘东亮亦强调，沪港通启动后引发的汇率风险一定会激发出强烈的对冲避险需求，但目前尚缺乏有效工具，外汇远期和外汇期权等目前银行提供的汇率对冲工具，都需要有真实的贸易背景。

周荣华也表示，目前还基本没有什么产品可以在沪港通投资中去规避汇率风险，但其在投资者教育、研究报告和路演过程中已经格外强调汇率可能导致的投资风险，而这也归功于今年4月沪港通开通消息出炉的时点恰逢人民币汇率大幅贬值。

“假如政策底线不允许被突破的话，那么可以考虑设立外汇期货等新的避险工具和市场，期货在对冲未来价格的不确定风险方面已经被证明是行之有效的。”刘东亮提到。

不过，张斌则认为，虽然沪港通投资肯定会有汇兑风险，但国内的汇率波动一般都很小，现在看来沪港通初期的汇率风险料不会太大。

从市场层面看，一股份制银行的外汇交易主管指出，港股通的币种转换发生在离岸市场，这样对境内外汇市场不会有直接的影响，但可能会增加离岸市场对境内的反向影响力。