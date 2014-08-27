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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 17:06 BJT

欧洲汇市：欧元兑瑞郎跌至19个月低位，受欧洲央行宽松预期打压

路透伦敦8月27日 - 欧元兑瑞郎周三跌至19个月低位，因市场益发预期欧洲央行未来几个月将推出量化宽松，以击退通缩威胁。

欧元下跌之际，德国10年期公债收益率触及纪录低位0.916%。

欧元兑瑞郎 在交易平台EBS触及1.20715瑞郎，为2013年1月初以来最低，日内下跌0.1%。若持续下跌，可能考验瑞士央行守住瑞郎汇率上限1.20瑞郎的决心。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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