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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 17:07 BJT

日本政经：特别经济顾问滨田宏一称日本应渐进调升消费税，以减轻冲击

安倍政府计划未来几年内下调企业税率至30%以下--当前日本企业税率超过35%，是全球最高的税率之一。但具体调降的规模和时间均未决定。

“大幅下调企业税率，将会为日本吸引到来自国内和海外的投资。”滨田宏一表示。“这将有助于振兴日本经济，进而帮助扩大税基。”(完) (编译 高琦/蔡美珍/洪曦; 审校 杜明霞/孙茉莉/张明钧)
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