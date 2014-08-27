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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 17:38 BJT

法国政经：IMF总裁拉加德因涉政治丑闻遭到调查--消息

根据法国法律，一旦司法当局认为某人有不法行为嫌疑时，就会展开正式调查，但不一定变成诉讼。

针对企业大亨Bernard Tapie的调查案中，包括拉加德在内，前总统萨科齐的数名内阁成员都被卷入。(完) (编译 朱晓军/洪曦; 审校 蔡美珍)
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