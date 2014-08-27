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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 17:23 BJT

中港个股：中国人寿称拟参与中石化销售公司引资，尚未订立任何协议

路透香港8月27日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周三称，拟参与中国石化 旗下销售公司的引资。

国寿在联交所的声明并称，“本公司并未就上述拟议交易订立任何协议，而参与引资一事具有不确定性。”

此声明证实了路透此前的报导。据知情人士上周透露，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 、腾讯控股 、中国人寿、新奥能源 等企业已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。

中石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿元人民币(约合41亿美元)，拥有3万座加油站、8,000万加油卡客户和2.3万家易捷便利店。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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