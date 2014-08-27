更新版 1-中国金融：央行增加支农再贷款额度及利率优惠，降低融资成本效果料有限

* 央行增加支农再贷款额度及实施利率优惠

* 未来将有更多领域获得降息优惠

* 定向宽松效果存疑，降低融资成本效果料有限 (新增更多内容和评论)

路透北京8月27日 - 中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。市场人士认为，央行此次定向宽松效果存疑，降低融资成本效果有限。

央行在官网刊登新闻稿称，支农再贷款执行优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构支农再贷款利率可在优惠利率基础上再降1个百分点，使农村金融机构借用支农再贷款发放的涉农贷款利率低于该金融机构其他同期限同档次涉农贷款加权平均利率。

一位券商分析师认为，如果支持农业发展，200亿的额度也不够，而且加大杠杆对农业产量的提升也没有太大作用。不过，农信社在经营中的风险比较大，杠杆比较高。因此，央行放给农信社再贷款，主要还是保持其流动性。

央行新闻稿表示，要加强支农再贷款管理，要求农村金融机构在支农再贷款借用期间，涉农贷款增量应不低于借用的支农再贷款总量；同时，加强对支农再贷款降低“三农”融资成本的监测考核。

支农再贷款是中国人民银行对各类农村金融机构发放的再贷款，目前一年期的支农再贷款利率为3.35%。

中国央行研究局首席经济学家马骏此前表示，应继续保持流动性适度水平和货币市场稳定运行；继续优化基础货币投向，定向支持棚改、三农、小微等薄弱环节，促进信贷结构优化；研究改进宏观审慎管理指标，加大对小微、三农和中西部地区的信贷支持。

“这次对涉农贷款定向降息，意味着央行定向降息的兑现，今后在更多领域实现定向降息值得期待。未来执行定向降息的领域很可能是小微或者首套房贷款。”浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳称。

国信证券报告认为，央行有多种定向降息的货币政策工具可资使用。定向降准、再贷款和抵押补充贷款（PSL）都多少能够起到定向降息的作用。

而在定向降息措施频出下，市场对于未来全面降息的预期也在逐步增加中。

国信报告称，在降低企业融资成本的大旗下，以及三番五次国务院会议的敦促下，央行也许会受到“自上而下”要求降息的压力。届时，即便有商业银行行为选择的制约，有美联储货币政策的掣肘，央行也将下调管制利率。

中国央行调统司副司长徐诺金曾表示，目前社会各界应认识到经济已处于准通缩之中，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。