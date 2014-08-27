《中国债市每日综述》现券向暖IRS续跌，再贷款利率优惠推升宽松预期

* 现券收益率及IRS延续上日走跌行情

* 新股申购进行时，资金面尚可激发部分现券买盘

* 宏观经济基本面中长期走势仍有望利好债市

* 央行执行支农再贷款优惠利率令宽松预期再升温

路透上海8月27日 - 中国银行间市场周三现券收益率及IRS(利率互换)继续下行。交易员指出，今日起有新股开始网下申购，但资金面整体并无大碍，月末流动性疑虑暂缓，机构交投情绪略偏暖；同时宏观经济基本面下行压力不减仍中长期利好现券走势，中长端金融债收益率降幅较为明显。

他们并称，稍晚央行宣布执行支农再贷款利率优惠政策，令市场对未来进一步宽松预期再升温，虽然1个百分点的优惠幅度比较有限，但不少机构预期仍相对趋于乐观。

“今天我觉得主要是资金太松了，大家一下子就松下来了，不担心IPO了，”上海一银行交易员表示，现券长端金融债下了有5个基点，IRS也下了差不多幅度。

他还提到，央行随后宣布执行定向再贷款利率优惠，虽然只有1个百分点，但是重在引导预期，估计明天的市场要好看了，“央行又开始小打小闹了，200亿、降息1%，引导大家预期。”

中国人民银行周三表示，对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元，引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。同时，执行支农再贷款优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构支农再贷款利率可在优惠利率基础上再降1个百分点。

南京证券固定收益分析师杨浩表示，可以认为是降息第一步，虽然多头期待的力度其实是更大的，比如全面降息，但降息不可能一蹴而就，先从定向开始，再视经济状况而定；不过1个百分点的力度对市场预期的引导是很明显的，8月中下旬确立的债市牛市基本没有悬念。

不过他同时认为，在8月经济数据出来前，利率债还不会有太大的波动，债市收益率难现更大程度的下行，应该需要基本面配合，“经济继续向下，如果超预期下滑更好。”

剩余期限约9.41年的国开行固息债140205券最新成交收益率 在4.9300%，上日尾盘为4.9700%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.870元，较上日结算价涨0.104元，或0.11%。

**IPO申购在即七天回购上涨**

中国银行间资金市场周三隔夜品种 供给宽松，价格持稳；而因IPO申购在即且叠加月末因素，机构对跨月资金的融出仍有所顾虑，带动七天期回购利率上涨。

交易员并指出，最新资料显示，本周新股申购由10家减少至八家，且机构大多已提前为月末着手准备，预计后两个工作日，资金面平稳度过的可能性较大。

“隔夜蛮松的，比昨天要松，跨月还是比较谨慎。”上海一大型券商交易员称。

北京一券商交易员指出，因近期资金价格均有开盘价受指导偏低的嫌疑，明日新股申购就要开始，预计价格仍会受到一定控制，出现大幅波动的可能不大，但资金的可得性会差一些。

周四和周五第三批新股发行网上申购将开始，因其中两家新股发行市盈率高于行业平均市盈率，申购延迟至9月中旬，本周新股申购减少至八只。 此前中金固定收益团队报告曾预计，第三批冻结资金将略超过10,000亿元，大概率在8,500-13,000亿元的区间，冻结资金峰值在29日当天。

包含上述两位在内的数位交易员均表示，谨慎心态虽然仍在，但因机构大多已提前准备，拆入长期资金，本周前三个工作日的流动性状况也较上周预期的乐观，明日还有国库现金定存输血，预计后续两日资金面波动的幅度不会很大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,082.17亿元，稍高于上日的8,053.75亿元；其中，隔夜品种成交6,029.53亿元，上日为5,879.68亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8778 2.8589 +1.89 6,029.53

七天 3.5878 3.3538 +23.40 1,419.20

14天 4.1799 4.0794 +10.05 495.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3700 2.1500 -78.00 3,040.67

七天 5.0800 5.3550 -27.50 333.47

14天 4.6050 4.5700 +3.50 24.33

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9200 +8.00 --

七天 3.4200 3.2900 +13.00 --

14天 4.1000 4.0000 +10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8610 2.8230 +3.80 --

七天 3.3490 3.3180 +3.10 --

三个月 4.6680 4.6695 -0.15 --