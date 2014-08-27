焦点：临近中国南海九段线的印尼纳土纳群岛

欧股业绩：巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑，非洲业务录得减值
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Andrew R.C. Marshall
路透印尼RANAI 8月26日 - 印尼纳土纳群岛远离本土，人口稀少，Ranai是这里最大的城镇，可以用“昏昏欲睡”来形容。
Ranai没有几辆汽车，只有两组红绿灯。上方烟雾笼罩的山峰像是一座沉睡的火山。附近的海滩原始而空旷，等待着游人的到来。
很难从Ranai这一切想象到纳土纳群岛未来或是南海主权纠纷升级的爆发点。但这却是这里很多人担忧的。
他们知道纳土纳群岛非常值得争取。附近水域渔业资源丰富。东纳土纳气田位于其200海里的专属经济区内。
如果因纳土纳群岛问题发生争议，将打乱微妙的战略平衡，影响印尼给自己设定的东南亚国家与中国纠纷的斡旋者的角色。
印尼外交部坚持称，在纳土纳群岛问题上与中国不存在纠纷，但印尼军方近几个月的立场更加强硬。
4月，印尼武装部队司令Moeldoko指责中国将纳土纳群岛的一部分纳入“九段线”。九段线是中国在南海海域国界线的一种叫法。
随着中国与菲律宾和越南之间紧张局势升温，Moeldoko誓言向纳土纳群岛部署更多部队，“以预防南海局势不稳并作为印尼的早期预警系统。”
印尼空军计划升级Ranai空军基地，以容纳战斗机和攻击直升机。
中国和印尼在纳土纳群岛的主权上不存在纠纷，双方都承认纳土纳群岛隶属印尼廖内省。
印尼与中国在南海也不存在领土纠纷。因此印尼能够发挥中立角色，寻求斡旋中国与马来西亚、菲律宾、越南和文莱等国家的纠纷。
东南亚研究所安全专家Ian Storey指出，纳土纳群岛在地区纠纷中扮演的角色反映出“印尼内部越发担忧中国在九段线内的行为”。
2010年以来，印尼通过联合国寻求澄清九段线法律基础的计划一直没有成功。4月，印尼外长Marty Natalegawa对路透称，印尼从中国方面推断九段线并没有跨越印尼领土。
当地人仍未被说服。“我们担心他们会占领这里，”纳土纳群岛当地负责人对路透说道，他所指的是中国人。“因此保卫家园成了我们的首要任务。”
纳土纳群岛约有8万居民，大多居住在Ranai和纳土纳大岛的其他地方。
印尼在1949年独立后开发了Ranai空军基地，周边的城镇也随之扩大。现在，一座新的民用航站楼正在建设，意在吸引更多投资者和游客。
并不存在增兵的迹象。两艘小型海军舰艇停靠在附近的码头尽头处。
基地司令Andri Gandhy中校对路透称，升级该基地的计划“不是什么新鲜事”，而是升级空军庞大设施的长期策略的一部分。
升级计划包括加长跑道，允许更大的飞机起降。Gandhy指出，根据资金情况，施工将从2015年或2016年开始。
印尼国防大学安全分析师Yohanes Sulaiman表示，预算紧张和担忧激怒中国会影响军力扩张。
“印尼军方确实想保护这些岛屿，但是凭什么呢？他们如何能与中国抗衡？”Sulaiman说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
0615 GMT * 欧元/英镑周四收在10日移动均线下方，这支撑了空方观点。今日再度向低点回撤 * 在10日移动均线0.8429下方交投，转换线在0.8422 * 随着21日移动均线的下移，空头的停止单也向下移动 * 0.8485的停止单锁定了在0.8520空单的更多获利，目标仍在0.8320 * 0.8414-0.8450的跳空缺口已被填补，加强了下跌倾向 * 欧元/英镑日线图：http://reut.rs/2oD43Yf (编译 高琦 审校 于春红)
* 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 * 关注周五稍晚公布的美国第一季GDP 路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。 美元指数 微涨0.1%至99.205，本周下跌0.8%，4月下跌1.1%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0863，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议后表示，该央行没有对放弃宽松倾向进行讨论，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 “我的感觉是，德拉吉的讲话将是确定欧元下月走势的重要因素，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇率策略师Masashi Murata表示，“他说欧洲央行不太可能今年启动退出策略。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.30