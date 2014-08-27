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市场报道 | 2014年 8月 27日 星期三 17:57 BJT

全球贵金属：8月26日SPDR黄金持仓减少，iShares白银持仓持平

路透8月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周二持仓量较周一减少，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,579,238.5 8月26日 25,627,335.4 8月25日 　-48,096.9 -0.19%

iShares 330,281,005.0 8月26日 330,281,005.0 8月25日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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