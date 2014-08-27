更新版 1-中港股业绩：中国人寿中期净利胜预期，因精算假设变更

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路透香港8月27日 - 以市值计全球最大寿险公司--中国人寿 今年上半年净利优于市场预期，因精算假设变更令税前利润增加。公司并表示，新业务价值同比增幅逊于主要竞争对手，未来面临较大转型压力。
国寿周三的公告显示，2014年1-6月净利为184.07亿元人民币，按年增长14%，高于汤森路透综合三名分析师预测中位值156.22亿元。上年同期则为161.98亿元。
该公司表示，净利增加，主要原因是传统险准备金折现率假设的变动。期末的保险合同准备金计量基准收益率曲线相对于去年底有所上升，令寿险责任准备金减少55.02亿元，长期健康险责任准备金减少7.27亿元；合计增加税前利润62.29亿元。
由于银保渠道满期给付减少令赔付支出下跌27%，加上提取保险责任准备金的下降，上半年的营业支出亦同比减少5%。
国寿董事长杨明生在业绩公告中提及，上半年公司积极主动调整业务结构，业务结构明显优化，经营效益不断改善。然而，在精算假设的变动下，公司的新业务价值同比仅增长6.9%，逊于主要竞争对手；而期末内含价值则较上年底升14.1%，好于同业表现。
展望下半年，杨明生称，寿险业务发展和转型压力依然较大，不过中国经济仍将保持总体平稳态势，经济运行始终保持在合理区间，寿险业发展的基本面和具有巨大发展潜力的格局没有变。
“在保持业务平稳发展、市场领先地位持续巩固的前提下，大力发展五年期及以上首年期交业务，进一步增强公司持续发展能力。”他说。
国寿是最后一家派发成绩单的中资保险股，总结上半年的业绩报告，寿险公司均致力于提升长期业务价值，除了国寿与中国人保 的新业务价值只有单位数增长，中国平安 、中国太保 、新华保险 均有双位数增幅。
国寿上半年已实现净保费收入为1,938亿元，按年下降3.5%。首年保费同比下降4.1%，但首年期交保费则升14.3%，首年期交保费占首年保费的比重升至36.1%；而十年期及以上首年期交保费增长28.9%，并占首年期交保费比重47.1%。
期内投资收益为474.56亿元，按年下降4%；净投资收益率4.75%，总投资收益率4.78%。
期末的偿付能力充足率为240.99%，去年末为226.22%。
国寿H股周三收跌1.09%，报22.65港元；其A股升0.14%，报14.79元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)