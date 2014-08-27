更新版 1-台湾货币市场：一周短率区间高位徘徊，跨月资金调度仍显谨慎

* 一周短率区间高位徘徊

* 月底银行间资金调度操作谨慎

* 30天短票平均买卖断利率走扬 (新增拆款数字及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北8月27日 - 台湾银行间跨月短率周三区间高位持续徘徊。银行人士表示，市场忧心月底资金流动性降低，银行间资金调度操作谨慎，一周拆款利率区间高位仍居高不下。

资金调度人士指出，为考量资本适足率(BIS)计算，尽管目前银行间月内短钱满溢，但跨月资金供给尚未完全松绑，仅有少数大型银行提供跨月资金，料月底前跨月短率仍会偏高，不过随着下半周起跨月资金供给陆续增加，跨月短率将会逐渐松动。

“月底到，跨月资金不太好拆入，到期续作都OK，新承作就比较难。〞一位小型银行交易员说。

他们并表示，银行间月内短钱宽裕但需求少，月内资金只能堆在帐上，致昨日银行间超额准备增至543亿台币，然银行间对于跨月资金调度意愿仍低，静待月底银行BIS计算过关后，跨月资金才会一拥而出，届时一周拆款利率将回归既有区间低位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日为0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.515%，上日为0.380-0.500%。两周拆款利率区间则在0.388-0.500%，上日0.460-0.500%。

**30天短票平均买卖断利率走扬**

短票方面，一位大型票券交易人士表示，为避免落点9月季底，近日30天期短票多以卖断交易，令30天期短票平均买卖断利率略有走高，据集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.608%，高于前一日的0.595%。

“周四、周五发票量增加的话，短票利率可能再上去1个基点。”另有一大型票券商交易员说。

至于票券商与银行承作的30天自保短票利率则大致持在既有区间，主要受惠于银行买票需求偏高。今日30天自保短票利率主要成交在0.59-0.61%，0.59%仍是少数，特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.64%，皆持平于上日。

台湾央行周三公布，共发行2,726.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,729.5亿相较，存单发行余额减3亿。 周四及周五存单到期量各为3,958.50亿台币、1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为350亿台币，累积超额准备为负76亿台币、加计前期1%的超额准备为1,316亿台币。

**债券附买回利率**

债券市场附买回(RP)利率周三持平。资金调度人士表示，今日资金落点虽多，但并未有紧俏感觉，投信多能到期续做。

一证券商交易员表示，今日投信例行面临赎回压力，但基金换手承做RP的并不多，到期续做者也自然地跨过月底。

另一票券商交易员则称，虽有投信业者例行走钱，但因在月初即管控落点，且今日法人资金偏多，因此整体而言，仍呈现小幅宽松局面。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日有玉山金控 旗下玉山银3亿美元金融债交割。