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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 18:42 BJT

中国经济：要坚持定向调控，确保当前经济平稳发展--国务院常务会议

路透北京8月27日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

中国政府网官方微博报导并引述会议称，将紧扣结构调整，加快推进一批“补短板”的重大工程建设；将以垄断性较强的领域和行业为重点，推出一批适合民间资本投资意愿和能力的好项目。

要大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目，要更多吸引社会资本参与，促进项目顺利实施。

会议称，要盘活存量资金，加大对农村、贫困地区等的财政支持，确保按期完成棚改、减贫、饮水安全等年度“硬任务”。

要发展商业健康保险，全面推进商业保险机构受托承办城乡居民大病保险，建立城乡居民大病保险制度；鼓励社会资本设立健康保险公司，支持商业保险机构新办医疗等机构。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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