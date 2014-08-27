银行观点：美联储政策走向拐点，中企海外发债动力或削弱--招行

路透香港8月27日 - 中国招商银行周三发布报告称，在经历近六年的零利率政策后，美联储的货币政策似乎正愈来愈接近正常化拐点，如无意外，明年二、三季度触发第一次加息的几率很大。这些政策的变动，将从汇率与利率方面影响到国内企业，料未来企业赴海外发债的动力或将削弱。

招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中称，按目前进度，美联储将在10月底结束对美债的购买，彻底结束QE，随后，加息将会提上议事日程。从目前来看，美国经济正处在良好的回升通道中，如无意外，明年二、三季度触发第一次加息的几率很大。

报告称，美联储货币政策的变动将从汇率与利率方面影响到国内企业，而且这一影响可能在加息之前就会有所体现。

美元升值将会影响到国内对人民币汇率的判断，而人民币的升贬值将直接决定境内外币存款的规模。在人民币上半年突然出现贬值，随后央行宣布退出常态化干预的环境下，市场对人民币走势仍举棋不定。从企业端的结售汇行为来看，虽然随着人民币在6月份后重新步入升值通道，企业的结汇力度有所加大，但与此前相比较，结汇行为仍显温和，尚未出现结汇盘大量涌出的情况，外汇占款是为佐证。

而美元的升值可能会传导到国内市场的心理层面，激发人民币升值空间有限的预期，那么未来一段时期，国内美元存款仍会保持增长势头，美元贷款则相对疲软，使得境内美元流动性充沛的局面延续，进一步拉低美元利率。实际上，在美元存款持续高增后，美元利率已经出现了显着下降。

报告认为，境内美元利率的走低意味着人民币利差优势的扩大，这可能反应为美元掉期点进一步上行的压力，从而增加企业远期购汇的成本。

**中资企业海外发债动力或削弱**

报告表示，美联储货币政策逐渐转向，还将影响到国内企业在海外融资的成本，大体上表现在两个方面：

一、贸易、信贷融资已进入低成本的最后时间窗口。国内企业习惯于在香港进行贸易、信贷类的外币融资，成本通常为LIBOR加点，依不同阶段美元松紧的不同，加点大体在200-250左右浮动。

LIBOR对美国的联邦基金利率十分敏感，美元基准利率的变动直接决定LIBOR趋势性的波动，且LIBOR定价会在基准利率调整前提前有所反应。这意味着，假如联储在明年二季末加息的话，那么在海外进行贸易类融资的低成本时间窗口仅剩半年多，之后LIBOR将会出现趋势性上行。

报告认为，目前已经到了通过利率掉期锁定长期成本的最后窗口了，随着时间的推移，锁定利率的成本可能会趋于上行。

二、海外发债进行美元融资的成本已开始上升。企业在海外发行美元债券的利率，主要比照同期限美国国债收益率进行加点，因此美债市场的变化对发债成本具有决定性影响。

目前来看，虽然10年期美债收益率尚未出现上升势头，但中短端美债收益率已经出现上行势头，这意味着海外发债的成本正在上升，相信随着美联储货币政策拐点的日益临近，美债收益率曲线将呈整体上移，从而进一步抬升未来海外发债的成本。