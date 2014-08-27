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市场报道 | 2014年 8月 27日 星期三 19:40 BJT

投行观点：Cowen and Company将Smith & Wesson 目标价从20.50美元下调至16美元，评级为表现优于市场

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