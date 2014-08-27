投行观点：巴克莱将T-Mobile US 目标价从37美元下调至35美元，评级为超配

欧股业绩：巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑，非洲业务录得减值
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
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路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
0615 GMT * 欧元/英镑周四收在10日移动均线下方，这支撑了空方观点。今日再度向低点回撤 * 在10日移动均线0.8429下方交投，转换线在0.8422 * 随着21日移动均线的下移，空头的停止单也向下移动 * 0.8485的停止单锁定了在0.8520空单的更多获利，目标仍在0.8320 * 0.8414-0.8450的跳空缺口已被填补，加强了下跌倾向 * 欧元/英镑日线图：http://reut.rs/2oD43Yf (编译 高琦 审校 于春红)
* 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 * 关注周五稍晚公布的美国第一季GDP 路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。 美元指数 微涨0.1%至99.205，本周下跌0.8%，4月下跌1.1%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0863，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议后表示，该央行没有对放弃宽松倾向进行讨论，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 “我的感觉是，德拉吉的讲话将是确定欧元下月走势的重要因素，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇率策略师Masashi Murata表示，“他说欧洲央行不太可能今年启动退出策略。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.30