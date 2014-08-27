投行观点：巴克莱将Tech Data Corp 目标价从65美元上调至69美元，评级为均配

《全球汇市》美元指数微涨，但月线料下跌

* 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 * 关注周五稍晚公布的美国第一季GDP 路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。 美元指数 微涨0.1%至99.205，本周下跌0.8%，4月下跌1.1%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0863，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议后表示，该央行没有对放弃宽松倾向进行讨论，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 “我的感觉是，德拉吉的讲话将是确定欧元下月走势的重要因素，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇率策略师Masashi Murata表示，“他说欧洲央行不太可能今年启动退出策略。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.30