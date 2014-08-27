美国各类经济指标总览--2014/8/27

欧股业绩：巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑，非洲业务录得减值
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
当前值 前次值 失业率(%) 6.2 (7月) 6.1 (6月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.9 (7月) 增加29.8 (6月修正值) 平均时薪(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (7月) +0.3 (6月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (7月) +0.1 (6月) 实质所得(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (6月) -0.2 (5月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (6月) -0.1 (5月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.0 (第二季初值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.0 (第二季初值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差415.4 (6月) 逆差446.6 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (6月) 79.1 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.8 (8月16日当周) 31.2 (8月9日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余710 (6月) 赤字1,300 (5月) 领先指标(%) +0.9 (7月) +0.6 (6月修正值) 个人所得(%) +0.4 (6月) +0.4 (5月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (6月) +0.3 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.6 (6月) 增加196.4 (5月修正值) 企业库存(%) +0.4 (6月) +0.5 (5月修正值) 建筑支出(%) -1.8 (6月) +0.8 (5月修正值) 消费者信心 92.4 (8月) 90.3 (7月修正值) 房屋开工(万户) 109.3 (7月) 94.5 (6月修正值) 建筑许可(万户) 105.7 (7月修正值) 97.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 515 (7月) 503 (6月修正值) 新屋销售(万户) 41.2 (7月) 42.2 (6月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (6月) -0.6 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +22.6 (7月) +2.7 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.7 (7月) 56.0 (6月) 供应管理协会制造业指数 57.1 (7月) 55.3 (6月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.3 (5月修正值) 进口物价(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月修正值) 出口物价(%) -0.4 (6月) +0.1 (5月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。
0615 GMT * 欧元/英镑周四收在10日移动均线下方，这支撑了空方观点。今日再度向低点回撤 * 在10日移动均线0.8429下方交投，转换线在0.8422 * 随着21日移动均线的下移，空头的停止单也向下移动 * 0.8485的停止单锁定了在0.8520空单的更多获利，目标仍在0.8320 * 0.8414-0.8450的跳空缺口已被填补，加强了下跌倾向 * 欧元/英镑日线图：http://reut.rs/2oD43Yf (编译 高琦 审校 于春红)
* 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 * 关注周五稍晚公布的美国第一季GDP 路透东京4月28日 - 美元周五在亚洲交易时段微涨，但本周美元指数料下跌。欧元回吐部分本月录得的涨幅，此前欧洲央行维持宽松政策倾向。 美元指数 微涨0.1%至99.205，本周下跌0.8%，4月下跌1.1%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0863，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在政策会议后表示，该央行没有对放弃宽松倾向进行讨论，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 “我的感觉是，德拉吉的讲话将是确定欧元下月走势的重要因素，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇率策略师Masashi Murata表示，“他说欧洲央行不太可能今年启动退出策略。” 美元兑日圆 跌0.1%至111.30