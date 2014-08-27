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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 21:00 BJT

美国热股：蒂芙尼季度获利大幅增长16%，股价盘前上升

路透8月27日 - 蒂芙尼(Tiffany) 公布季度获利大涨16%，因美国和亚太地区销售强劲增长。

蒂芙尼周三盘前上扬2.2%，周二时收于100.77美元。(完)
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