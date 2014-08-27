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市场报道 | 2014年 8月 27日 星期三 20:58 BJT

欧洲已公布经济指标--2014/8/27

国家             时间   较前月(季)(%)              上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第二季            +0.8  r                  +0.8  f                    +3.2  r
 德国                第二季            -0.2  p                  +0.7  f                    +0.8  p
 法国                第二季            +0.0  p                  +0.0  f                      --  
 意大利              第二季            -0.2  p                  -0.1  r                    -0.3  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                   7月            -0.3  p                  +0.2  f                    +1.6  p
 德国                   7月            +0.3  f                  +0.3  f                    +0.8  f
 法国(HICP)             7月            -0.4                     +0.0  f                    +0.6  
 意大利(HICP)           7月            -2.1  f                  +0.1  f                    持平  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                   7月            -0.1  u-p                -0.1  u-f                  -0.1  u-p
 德国                   7月            -0.1                     持平                       -0.8  
 法国                   6月            持平                     -0.5                       +0.5  
 意大利                 6月            +0.1  p                  -0.1  r                    -1.6  P 
 
 失业率                           当月(季)%                上月(季)%                             
 英国                 4-6月             6.4                      6.5                             
 德国                   7月             6.7  @                   6.7  @                          
 法国                第一季            10.1  p                  10.1  r                          
 意大利                 6月            12.3  @                  12.6  @                          
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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