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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 23:36 BJT

表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.055%，投标倍数为4.38

路透华盛顿8月27日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.055% 中值 0.052% 低值 0.040% 价格/得标 价格 100.029221 高值得标比率 9.84% 投标倍数 4.38 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,173,900 总投标 57,001,313,900 竞争性投标得标 12,983,360,000 非竞争性投标得标 16,813,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 43,725,000,000 初级市场交易商得标 6,516,020,000 直接投标 2,225,000,000 直接投标得标 424,600,000 间接投标 　11,034,500,000 间接投标得标 6,042,740,000 发行细节 发行日 2014/08/29 到期日 2016/07/31 CUSIP码 912828WV8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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