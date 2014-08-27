金属期市：期铜下滑，因美元上涨和供应不断增加

* 美元指数触及13个月高位后回落
* 美国耐久财订单数据提振金属前景
* 铝溢价可能创纪录高位，因需求恢复
路透伦敦8月27日 - 期铜周三下滑，因美元上涨和供应不断上升前景，抵销对美国经济增长的信心增强的影响。
周二数据显示,美国7月耐久财订单按月升幅创纪录，受助于飞机的海外需求强劲。潜在趋势仍然强劲，直指经济迅速增长。
该数据支持美元，美元兑一篮子货币周三触及一年来最高水平，但之后回落。欧元兑美元也触及一年最低水平，但之后反弹，此前报导称，欧洲央行似乎不太可能在下周采取新举措，应对欧元区经济增长迟滞和通胀迟缓。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌，收报7,028美元，周二收报7,054美元，当日触及8月5日来最高的7,108.75美元。
“美元上涨肯定向铜价施压，美元上升令交易商买入铜的成本更昂贵，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam说。
“但话说回来，我们须强调最新公布的耐久财订单数据，它为铜需求带来明确的看法。”
Aslam补充说，如果欧洲央行实施资产购买计划，铜价将受到提振，因经济刺激计划将增加铜等工业商品需求。
交投最活跃的上海期货交易所10月沪铜 下滑0.6%，报每吨50,300元人民币。
铜价受压，因预期供应上升，本月对供应增加的预期浮现，因美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼停止出口铜精矿七个月后，开始恢复出口。
Newmont Mining Corp 也可能步自由港后尘，Newmont Mining取消针对印尼政府的一项国际仲裁申请，这暗示就Newmont Mining停止印尼出口的相关纷争可能将有突破性进展。
其他金属方面，LME现货铝的季度溢价可能创纪录高位，因全球需求复苏而供应受限。仓库提取出现瓶颈是铝供应受限的其中原因。
四名参与会谈的消息人士称，力拓 向日本买家的10-12月船货铝溢价为每吨420美元，溢价创下纪录，较上一季上升3-5%。
不过，这溢价要低于俄罗斯铝业联合公司提出的460美元。
LME三个月期铝 上涨，收报每吨2,086美元，周二收报2,083美元。
期锌 收报2,360美元，周二收报2,358美元。期铅 从2,254美元上涨至2,264美元。
期锡CMSN3>从上日的22,025美元下跌至21,750美元，稍早触及1月来最低的21,650美元。期镍 收跌，报18,850美元，上日报18,950美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)