拉美汇市：雷亚尔兑美元连升第二日，因民调显示巴西总统争取连任将失败

路透圣保罗8月27日 - 巴西雷亚尔兑美元 周三连续第二日上涨，因交易商认为，对全球投资者来说，若巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)不能在选举中赢得连任，新的巴西政府将降低巴西面临的风险。

两项民意调查显示，巴西总统罗塞夫可能在10月总统选举中落败。

许多投资者认为罗塞夫对巴西经济管理不善，且批评她采取的政策损害Petrobras 等国有企业的少数股东的权益。

智利披索兑美元 连跌第二日，部份原因是铜价下降。铜是智利的主要出口商品。