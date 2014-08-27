拉美汇市：雷亚尔兑美元连升第二日，因民调显示巴西总统争取连任将失败

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透圣保罗8月27日 - 巴西雷亚尔兑美元 周三连续第二日上涨，因交易商认为，对全球投资者来说，若巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)不能在选举中赢得连任，新的巴西政府将降低巴西面临的风险。
两项民意调查显示，巴西总统罗塞夫可能在10月总统选举中落败。
许多投资者认为罗塞夫对巴西经济管理不善，且批评她采取的政策损害Petrobras 等国有企业的少数股东的权益。
智利披索兑美元 连跌第二日，部份原因是铜价下降。铜是智利的主要出口商品。
墨西哥披索兑美元 周三小幅上涨，此前数据显示墨西哥7月制造业出口反弹，令投资者指望拉美第二大经济体经济复苏力道增强。(完)
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月28日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,000 4月27日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,000 4月26日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,400 4月25日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 8